Извержение вулкана Этна зафиксировано на Сицилии

На Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, извержение вулкана зафиксировано 16 февраля.

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По данным агентства ANSA, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (21:10 по времени Нур-Султана).

Etna, eruzione spettacolare e alta colonna di fumo. Forte attivita' esplosiva dal cratere Sud-Est del vulcano #ANSA pic.twitter.com/AXVyjYYScp — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 16, 2021

Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Он находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению.