Извержение вулкана в Исландии: тысячи людей эвакуировали

На полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан. Жителей близлежащего города Гриндавика эвакуировали из-за потоков лавы и выбросов вулканического пепла, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, около 21:00 по местному времени 18 декабря в Исландии произошло землетрясение. Примерно через час началось извержение вулкана, выбросившего в ночное небо столб пепла и дыма.

Из-за землетрясения и извержения в земле образовалась заполненная лавой трещина длиной почти четыре километра. Это уже четвертое извержение вулкана в этой части Исландии с 2021 года – и пока что самое мощное.

Вулкан находится примерно в трех километрах к северу от небольшого города Гриндавика. Вечером 18 декабря всем жителям города приказали эвакуироваться. Гриндавик покинуло все население, более трех тысяч человек. Всего на полуострове Рейкьянес порядка 30 тысяч жителей.





Исландские власти заявили, что извержение вулкана не угрожает человеческим жизням. Тем не менее затронутую им область закрыли для проезда, а людям посоветовали не приближаться к вулкану. Авиасообщение не нарушено.

В ноябре на полуострове Рейкьянес произошла серия землетрясений. Сейсмологи ожидали, что после нескольких сотен подземных толчков начнется извержение. Жителей Гриндавика тогда эвакуировали на сутки, но в прошлом месяце вулкан так и не проснулся. Популярную туристическую достопримечательность, геотермальную зону Голубая лагуна, в ноябре также закрыли для туристов.

В Исландии 32 активных вулкана, и извержения происходят в стране достаточно часто. Наиболее крупное из недавних вулканических извержений случилось в 2010 году.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч жителей Гриндавика могут провести в эвакуации несколько месяцев, пока угроза, связанная с извержением вулкана на Рейкьянесе, окончательно не минует.