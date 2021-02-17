Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на павлодарской трассе

Ночью 16 февраля на 231 километре автодороги Кызылорда-Павлодар рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении, сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, оба водителя были трезвые.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автобуса, а также двум его пассажиркам потребовалась медицинская помощь. пресс-службе департамента полиции Павлодарской области

В салоне автобуса сообщением Караганда – Усть-Каменогорск находились 13 пассажиров, которые на попутном транспорте уехали по месту следования.

Водитель автобуса привлечен к административной ответственности по статье 610 ч.1 КРКоАП.