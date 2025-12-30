Автобус с пассажирами застрял на трассе в области Абай из-за непогоды

В области Абай из-за ограничения движения на автодороге республиканского значения на блок-посту в селе Калбатау остался автобус с 35 пассажирами, которые ехали из Зайсана Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева 35 человек, в том числе пятерых детей.

"В медицинской помощи никто не нуждался. МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта!" – предупредили в ведомстве. Ранее сообщалось, что 31 декабря большую часть Казахстана накроет непогода.

