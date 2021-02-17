Турпоток в Алматинскую область достигнет 3,5 млн человек

В Алматинской области к 2025 году туристский поток достигнет 3,5 млн человек, сообщает zakon.kz.

Область получила поддержку правительства для реализации проектов по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ушарал и строительству системы канализации с очистными сооружениями в Акши в Алакольском районе.

В целом туристский поток в регионе к 2025 году достигнет 3,5 млн человек, - сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи с населением региона.

В сфере туризма региона очень большое внимание уделено развитию инженерной инфраструктуры побережья озера Алаколь. Построен аэропорт в Ушарале, налажено железнодорожное сообщение, для чего был построен вокзал, проведена реконструкция дороги до села Акши протяженностью 23 км.

Благодаря принимаемым мерам количество отдыхающих на побережье Алаколя в сезон превышает 1,3 млн человек. Поток туристов растет, и мы продолжаем работу по обустройству побережья "пестрого" озера, - отметил Баталов.

В туризме еще одним приоритетом является Алматинский горный кластер, в рамках которого будут построены современные горнолыжные курорты в Талгарском и Енбекшиказахском районах.

К слову, правительством поддержан и ряд других проектов. К примеру, строительство новой поликлиники и реализация четвертой очереди по водоснабжению в Сарыозеке, два проекта по теплоснабжению в моногороде Текели, подведение инфраструктуры под арендное и коммерческое жилищное строительство, а также реконструкция дороги до озера Балхаш.