Набережную Большой Алматинки приведут в порядок

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением сообщил о планах по реконструкции Большой Алматинки, передает zakon.kz.

Житель сказал акиму, что русло Большой Алматинки сейчас запружено камнями, песком, река загрязнена ветками и мусором.

По Большая Алматинке есть планы, начиная ниже Парка Первого Президента и до Сайрана. Хотим сделать проект, в этом году им будем заниматься. Управление зеленой экономики должно подготовить проект по очистке русла, созданию пешеходной зоны, ограждению реки, освещению и другим работам. Будем проектировать, и на следующий год запрашивать бюджет, - отметил аким.

К слову, проект реконструкции набережной выше Аль-Фараби подготовили частные предприниматели в качестве подарка городу и осуществят проект в текущем году.