Знаменитые пальмы исчезнут с набережной в Актау
Фото: lada.kz
В Актау готовится проект реконструкции набережной, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание lada.kz, в отделе ЖКХ уточнили, что искусственные пальмы, установленные в 2019 году, не будут включены в новый проект.
Ранее пальмы на зимний период накрывали сетками для защиты от повреждений, однако со временем многие ветки были поломаны или унесены ветром, а элементов для их восстановления сейчас нет.
Власти подчеркнули, что проект реконструкции набережной пока находится на стадии планирования, и изменения предполагаются в будущем.
Ранее актауский блогер Азамат Сарсенбаев в очередной раз показал, как обмелел Каспий.
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