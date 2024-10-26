Знаменитые пальмы исчезнут с набережной в Актау

В Актау готовится проект реконструкции набережной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание lada.kz, в отделе ЖКХ уточнили, что искусственные пальмы, установленные в 2019 году, не будут включены в новый проект.

Ранее пальмы на зимний период накрывали сетками для защиты от повреждений, однако со временем многие ветки были поломаны или унесены ветром, а элементов для их восстановления сейчас нет.

Власти подчеркнули, что проект реконструкции набережной пока находится на стадии планирования, и изменения предполагаются в будущем.

Ранее актауский блогер Азамат Сарсенбаев в очередной раз показал, как обмелел Каспий.

