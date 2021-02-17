Пьяный карагандинец угнал экскаватор в столице

В Нур-Султане 30-летний пьяный мужчина угнал экскаватор, сообщает zakon.kz.

О работающем экскаваторе, внутри которого спит водитель, сообщили в полицию поздно ночью.

Прибывшие на место полицейские остановили транспорт и задержали водителя.

Установлено, что пьяный житель Караганды угнал транспорт. Экскаваторщик, приехав к другу в столицу, изрядно выпил. После посиделок вышел на улицу и увидел неподалеку экскаватор, подошел к нему и дернул ручку. Оказалось, что двери транспорта были открыты и ключи находились внутри. Завести машину ему не представляло труда и он выехал на дорогу, - отметили в пресс-службе ДП столицы.

Дальнейшие действия он не помнит, очнулся когда приехали полицейские.

Выяснялось, что хозяин экскаватора припарковал свой транспорт недалеко от строительного объекта и о его пропаже узнал от полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (угон), - добавили в ведомстве.