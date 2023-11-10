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Пьяный астанчанин уснул в угнанном грузовике

Пьяный астанчанин уснул в угнанном грузовике Фото: polisia.kz
В Астане пьяный мужчина угнал грузовик, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже большегруза Iveco.

По его словам, автомашина была припаркована возле дома по переулку Кербулак. На поиск угнанной автомашины были ориентированы наружные службы полиции.

"В ходе оперативных мероприятий патрульными полицейскими угнанный грузовик был обнаружен по проспекту Республики. В кабине находился мужчина в нетрезвом состоянии, который мирно спал", – говорится в сообщении. 

Полицейские установили, что 37-летний мужчина в ночное время увидел грузовую автомашину с открытыми дверьми и решил прокатиться. 

По факту угона проводится досудебное расследование.

Также установлено, что мужчина ранее был судим, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Ранее в Астане курьер угнал велосипед ради работы. 

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Анастасия Стативкина
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