Аким Алматы прокомментировал информацию о передаче земель КазНУ частникам

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал слухи о передаче земель КазНУ имени аль-Фараби в частную собственность, передает zakon.kz.

Земли университета не собираются передавать в частную собственность. Если университет захочет отдать земли, то он должен обратиться в акимат с предложением, что эта территория не нужна, заберите. Сейчас назначен новый ректор университета. Мы с ним встретились, обсудили этот вопрос. Он сказал, что нужно развивать университет, земли отдавать нельзя, это неправильно. На сегодня разговора о передаче земель нет, - сказал аким Алматы на отчетной встрече с горожанами.

В январе этого года появилась информация, что участок земли в Алматы, принадлежащий КазНУ, был передан частному лицу. В университете опровергли информацию.