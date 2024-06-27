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Законодательство РК

Незаконно отданную частнику землю на территории КазНУ им. аль-Фараби вернули государству

Часть земли КазНУ им. Аль-Фараби вернули государству, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 13:34 Фото: Комитет по управлению земельными ресурсами
В Алматы в собственность государства вернули часть земли на территории КазНУ имени аль-Фараби, которая несколько лет назад была незаконно отчуждена, сообщает Zakon.kz.

Департамент по управлению земельными ресурсами Алматы на основании обращения НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" провел проверку на предмет законности изъятия земельного участка для государственных нужд и последующей его передачи в частную собственность.

"При проверке Департаментом установлено, что должностными лицами акимата принято постановление от 30.01.2007 г. об изъятии земельного участка для госнужд, и постановлением акимата от 02.10.2007 г. о предоставлении права частной собственности на земельный участок с кадастровым номером 20-313-009-029 в нарушение ст. 16, 43, 48, 84 Земельного Кодекса РК", – рассказали 27июня 2024 года в Комитете по управлению земельными ресурсами Минсельхоза.
Часть земли КазНУ им. Аль-Фараби вернули государству, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 13:34

Фото: Комитет по управлению земельными ресурсами

После проверки акимату и управлению выдали предписания об устранении нарушений. Но их не исполнили.

"В связи с этим Департаментом инициировано исковое заявление в СМЭС по городу Алматы о признании недействительными правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 20-313-009-029. Решением СМЭС Алматы от 09.04.2024 г. исковые требования Департамента удовлетворены в полном объеме. Постановлением Алматинского городского суда от 26.06.2024 года Решение СМЭС оставлено без изменения, апелляционные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения", – резюмировали в комитете.
Часть земли КазНУ им. Аль-Фараби вернули государству, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 13:34

Фото: Комитет по управлению земельными ресурсами

12 июня 2024 года депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек попросил Генеральную прокуратуру взять на особый контроль вопрос с отчуждением земли КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.

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