Как продлить молодость и жизнь

Профессор, геронтолог, член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон в беседе с радио Sputnik перечислил способы, как можно продлить молодость и жизнь, передает zakon.kz.

Владимир Хавинсон заверяет, что залогом долголетия является правильное питание. Чтобы как можно дольше чувствовать себя молодым, нужно ограничивать калорийность своего питания, и обязательно употреблять фрукты и овощи.

Помимо правильного питания, необходимо вести подвижный образ жизни. Ученый подчеркнул, что устранение гиподинамии — важное условие сохранения молодости и здоровья.

Хавинсон призвал тех, кто стремится к долголетию, полностью отказаться от никотина. Следует избегать и приема больших доз алкоголя.

Систематический прием крепкого алкоголя ведет к ускоренному преждевременному старению. Алкоголь – это яд для печени, клеток мозга и сердца, — пояснил он.