Нам батат дороговат: какие продукты и почему выбирают казахстанцы

По данным ВОЗ, здоровье населения аж на 50% зависит от образа жизни. А здоровый образ жизни, помимо физических нагрузок и продуманного режима дня, требует еще и правильного питания. Zakon.kz расскажет, что едят соотечественники и насколько они близки к идеалам ЗОЖа.

С ноября 2022 по март 2023 соответствующее исследование проводило известное международное агентство Euromonitor International.

Для понимания ситуации аналитики рассчитали общее и суточное потребление продуктов и напитков на душу населения в Казахстане. Стоит отметить, что исследование по большей части фокусировалось на фасованных товарах, поэтому данных о симпатии народа к свежим мясу, рыбе, морепродуктам, яйцам, орехам, бобовым и "молочке" в его результатах нет.

Фрукты и ягоды

Не было бы счастья, да "корона" помогла. Как отмечают эксперты, после пандемии тенденция на укрепление здоровья привела к расширению фруктово-овощного рациона наших сограждан. В 2022-м у этой категории наблюдался самый высокий рост объема продаж по сравнению с предыдущим годом — на 11% у овощей и на 7,5% у фруктов. В топ-5 фруктовых "любимчиков" казахстанцев в 2022 году вошли:

яблоки – 85,6 тыс. тонн;

бананы – 32 тыс. тонн;

груши и айва – 30 тыс. тонн;

клюква, голубика, черника – 28 тыс. тонн;

апельсины и мандарины – 23,4 тыс. тонн.

Овощи

Сначала поделимся "тройкой" лидеров, а потом — любопытными выводами аналитиков. Итак, в указанный период наибольшим спросом пользовались:

картофель – 2,2 млн тонн

томаты – 100 тыс. тонн;

лук – 74 тыс. тонн

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При этом продажи любимых нутрициологами цветной капусты и брокколи составили всего 1,2 тыс. тонн. И дело, судя по быстрому редакционному мониторингу цен, не только в анекдотичном презрении к этим позициям. Просто кило брокколи стоит более 1000 тенге. Тогда как за 900 тенге в супермаркетах можно приобрести три с половиной килограмма "популярного" у нас картофеля, отборного, в сетке... Про спаржу (около 7000 тенге за 500 г) и батат (около 1700 тенге за 1 кг) вообще молчим.

"Казахстанцам со средним доходом остается выбирать из более бюджетных вариантов "полезных" овощей – кабачки, тыква, свекла, морковь, белокочанная капуста. Однако продажи всех прочих овощей и корнеплодов в прошлом году и за январь-март этого года составили 542,5 тыс. тонн – в четыре раза меньше картофеля", - подсчитал Euromonitor International.

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Прояснить ситуацию с сопоставимостью уровня доходов населения с ценами на продукты мы попросили экономиста Армана Бейсембаева. По его словам, большинство жителей республики живет на 150 тыс. тенге в месяц.

"А цены на продукты у нас сравнимы с европейскими, в ряде случаев даже превышают. Об этом говорят даже люди, приезжающие из Европы: по деньгам — примерно то же самое. Соответственно, цены у нас европейские, а уровень жизни ниже. Согласно результатам проведенного исследования, более половины своих доходов казахстанцы тратят на еду. Для сравнения, в той же Европе доля расходов, приходящихся на продукты питания, занимает не больше 15%", - утверждает спикер.

При этом, продолжает Бейсембаев, речь действительно идет не о спарже с бататами, а о картофеле и, скорее, макаронах, хлебе, подсолнечном масле, крупах и мясе.

"Вдобавок всякие деликатесы порой невозможно найти даже в крупных торговых сетях. Продуктовое разнообразие в Казахстане довольно скудное. Надо принимать во внимание скромные пищевые привычки населения. В основном мы питаемся мучными изделиями. Акцент на скорость приготовления, простоту, калорийность. Основная задача — наесться, а не наслаждаться едой", - уверен экономист.

Сахар

Как выяснили эксперты, в разгар коронавирусных ограничений многие попытались сократить потребление "белой смерти", однако вместе с их окончанием закончилась и диета. Итог — булки и конфеты восстановились в правах на наши желудки.

"В потреблении продуктов питания и напитков главным решающим фактором остается вкус, поэтому кондитерские изделия, печенье, батончики и хлебобулочные изделия не теряют популярность", - говорится в исследовании.

Агентство прогнозирует дальнейший рост реализации сахара, меда и сиропов. Тем более, что помимо потребления "ложкой", вышеперечисленное выступает ингредиентами в приготовлении домашней выпечки, варенья, консервов и прочего.

Уверенную позицию в деле подслащения жизни казахстанцев удерживает газировка. Первую строчку занимают напитки вроде того, который "веселье приносит и вкус бодрящий", на второй – другие виды газированных сахаросодержащих напитков.

Питье с заменителями сахара не пришлись по душе населению, зато ароматизированную воду и соки мы распробовали.

Впрочем, исследователи уверены, что в ближайшие годы мода на поиск "здоровых" альтернатив будет дальше набирать обороты и, возможно, однажды "подвинет" на пьедестале национальную привычку запивать десерты сладким чаем.

Алкоголь

Здесь все просто. 84% продаж приходится на пиво, 10% — на вино. Оставшееся между собой разделили любители чего покрепче.

"Примечательно, что продажи алкоголя в 2022 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 4%, то есть примерно на 32 млн литров", — подчеркивает Euromonitor International.

Между тем в 2022 году, по данным Минздрава РК, болезни органов пищеварения оказались в списке пяти самых смертоносных недугов. Что интересно, сахарного диабета в этом антирейтинге не оказалось. Причиной тому назвали приложенные властями усилия по повышению осведомленности населения об этом диагнозе. В последние годы число страдающих диабетом снижается, распространенность диабета (среди людей 20-79 лет) в Казахстане, по данным Международной федерации диабета, снизилась с 6,7% в 2016 году до 6,3% в 2021 году.

Кроме того, Министерство здравоохранения разработало проект "Здоровая нация" на 2021-2025 годы, в котором стоят несколько задач:

формирование здорового образа жизни;

повышение доступности и качества медицинских услуг;

развитие кадрового потенциала и научной медицины;

создание единого цифрового пространства здравоохранения.

После его реализации ожидается улучшение качества жизни в стране и увеличение средней продолжительности жизни до 75 лет.