Что известно о Clubhouse - пустышка или открытие года?

За несколько недель новая соцсеть Clubhouse взлетела в топы чартов App Store. Там уже зарегистрировались Илон Маск и Марк Цукерберг. 4PDA.ru рассказали об этой соцсети и предположили, будет ли ее будущее таким же ярким, как старт, передает zakon.kz.

Что это?

Clubhouse — смесь подкастов и радио. Соцсеть состоит из комнат, где участники беседуют. Состав собеседников и темы могут быть разными: в одной комнате члены американской киноакадемии обсуждают профсоюз, в другой — блогеры читают по ролям известный в узких кругах ролик "Ну как там с деньгами".

Принять участие в разговоре может каждый. Изначально у вас отключен микрофон, но легко поднять руку. Модератор решит, дать ли вам слово. Чтобы попасть в Clubhouse, надо получить приглашение от участника. Сервиса пока нет на платформе Android, сейчас он доступен только для пользователей iOS.

Что там делать?

Есть три способа занять себя в Clubhouse.

Первый вариант: создать комнату. Если вам есть о чем поведать миру, откройте аудиочат и в любое время там вещайте. Или привлеките группу единомышленников, которая будет рассказывать про общее хобби. Можно вещать круглосуточно либо собирать слушателей под специальные события.

Второй способ: зайти к знаменитостям. Ведь не каждый день можно в прямом эфире услышать Илона Маска. Или Настю Ивлееву — кому кто ближе.

Третий вариант: узнать новое о работе или личной жизни. Если вам всегда было интересно послушать трудовые байки SMM-специалиста "Роскосмоса", то вы по адресу.

Как получить инвайт?

Самый очевидный способ — кинуть клич в соцсетях. Но если у вас нет знакомых, которые дали бы инвайт, проще пойти другим путем. В Telegram есть специальная группа, где участникам дают приглашения, а те взамен зовут других людей. Можно просто зарегистрироваться в приложении и ждать, когда вас кто-нибудь позовет.

Совершенно точно не надо покупать инвайты на площадках вроде "Авито". В большинстве случаев это мошенники. Не нужно скачивать и программы из Google Play: официального Clubhouse там пока нет, все остальное — подделка.

Что будет с Clubhouse дальше?

Эксперты практически в один голос твердят, что популярность сервиса временная. По их мнению, хайп вокруг Clubhouse поднялся из-за селебрити и ограниченной системы входа. Но когда приложение станет доступно практически всем, то магия домашней вечеринки испарится.

Не понимаю, почему и как это должно работать через пару-тройку месяцев. Хайп и ощущение "безумной вечеринки, на которую можно сходить из спальни" сойдет так же быстро, как увлечение всеми видами онлайна полгода назад. Станет очевидно, что замена — так себе. Понятно, что на таком хайпе, как сейчас, все публичные люди и компании просто не имеют права что-то там не попробовать. Но очень удивлюсь, если это будет актуально хотя бы через два-три месяца, — написал Никита Белоголовцев, руководитель направления сторителлинга "Яндекс.Дзена".

Отмечается, что через пару месяцев Clubhouse либо исчезнет, либо сожмется до размеров площадки для профессиональных аудиоконференций.

Социальная сеть была запущена в апреле 2020 года, к декабрю количество зарегистрированных пользователей в Clubhouse перевалило за 600 тысяч человек. В январе 2021, после того, как владельцы клуба проинтервьюировали Илона Маска, в сервисе за две недели зарегистрировались 2 миллиона человек.