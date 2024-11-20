Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2024 года
Фото: Zakon.kz
В Казахстане в последний месяц года отмечается государственный праздник - День Независимости, сообщает Zakon.kz.
В этом году День Независимости – 16 декабря – выпадает на понедельник.
Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня: 14, 15 и 16 декабря.
При шестидневной рабочей неделе дни отдыха придутся на 14 и 16 декабря.
Всего в декабре 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и 6 – при шестидневной.
Предновогодний день 31 декабря в Казахстане является рабочим днем, праздничные дни придутся на первые дни января.
Фото: Zakon.kz
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