Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2024 года

В Казахстане в последний месяц года отмечается государственный праздник - День Независимости, сообщает Zakon.kz.

В этом году День Независимости – 16 декабря – выпадает на понедельник.

Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня: 14, 15 и 16 декабря.

При шестидневной рабочей неделе дни отдыха придутся на 14 и 16 декабря.

Всего в декабре 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и 6 – при шестидневной.

Предновогодний день 31 декабря в Казахстане является рабочим днем, праздничные дни придутся на первые дни января.

Фото: Zakon.kz



