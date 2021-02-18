Еще одного пьяного экскаваторщика задержали полицейские

Пьяного экскаваторщика задержали в Алматы, сообщает zakon.kz.
51-летний мужчина работал на территории индустриальной зоны. Его поведение показалось полицейским подозрительным.
Мужчина заметно нервничал, от него исходил запах алкоголя. Наши подозрения подтвердились в результате судебно-наркологической экспертизы, которая установила у мужчины алкогольное опьянение. Водитель был отстранен от управления тяжелой строительной техникой. На него составлен административный протокол, – сообщил начальник ОАП УП Алатауского района Баукен Баймбетов.
17 февраля сообщалось, что в Нур-Султане 30-летний пьяный мужчина угнал экскаватор.
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