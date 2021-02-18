В Казахстане совершенствуют автоматизацию госулуг в сфере образования

Цифровизация способствует повышению качества и прозрачности оказания государственных услуг, позволяет бороться с коррупцией и сокращать сроки получения результата.

С текущего года, при подключении образовательных организаций к цифровым образовательным ресурсам экосистемы BilimLand, услуги автоматизации государственных услуг на SmartNation.kz предоставляются на бонусной основе (без дополнительной оплаты). Это позволяет сэкономить сотни миллионов бюджетных средств государства для областей, районов и организаций.

Мы начали понимать (...), что государству не хватает клиентоцентричности. Этот пример показывает, что государство должно выступать в роли платформы. Бизнес сам лучше знает, как реально и удобно эффективно сделать так, чтобы клиент зашел и в течение пяти минут воспользовался всем сервисом, - отметил министр цифрового развития Багдат Мусин.

На SmartNation.kz автоматизированы 23 государственные услуги и бизнес-процессы в сфере дошкольного, среднего образования и ТиПО. Также портал SmartNation прошел испытания и аттестацию на информационную безопасность в РГП ГТС при КНБ РК в соответствии с Едиными Требованиями Информационной Безопасности РК. Это предоставляет возможность размещения данных как на серверах Заказчика в дата-центре при АО "НИТ", так и на собственных серверах, что избавляет государственные органы от дополнительных расходов на покупку и размещение серверного оборудования, а также на обеспечение сетью Интернет.

На текущий момент на платформе SmartNation оказываются государственные услуги в 12 областях и 2 городах республиканского значения, снизив тем самым нагрузку с портала электронного правительства и продемонстрировав клиентоориентированный подход к автоматизации государственных услуг, повысив качество и скорость оказания услуг.