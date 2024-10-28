В Казахстане утвердили правила автоматизации госуслуг

Приказом МЦРИАП от 16 октября 2024 года утверждены Правила реализации автоматизации государственных функций и оказания вытекающих из них государственных услуг путем разработки и размещения платформенных программных продуктов, сообщает Zakon.kz.

Правила обязательны для применения государственными органами, а также организациями, привлекаемыми к разработке и размещению платформенного программного продукта (ППП) на информационно-коммуникационной платформе электронного правительства.

Инициатором автоматизации является государственный орган, заключивший договор и обеспечивающий ее реализацию.

ИКП ЭП содержит среды разработки, тестирования и опытной эксплуатации, реализуемые посредством вычислительных и телекоммуникационных ресурсов ИКП ЭП.

В среде разработки и тестирования ИКП ЭП используется исключительно системное и специализированное ПО, а также функциональные программные компоненты ИКП ЭП, предоставляемые оператором.

Сведения о технических и технологических требованиях ИКП ЭП в отношении разработки и размещения на ней ППП, функциональных компонентах ИКП ЭП, ранее разработанных ППП, являются общедоступными и размещаются на ИКП ЭП.

Оператор с момента получения от уполномоченного органа уведомления осуществляет создание:

учетной записи заместителю руководителя инициатора разработки, курирующему вопросы цифровизации и наделенному правом подписи финансовых документов;

репозитория для ППП (проект) в распределенной системе контроля версий ИКП ЭП.

В рамках созданного проекта оператор осуществляет распределение ролей его участников, обеспечивающих и контролирующих процесс разработки ППП (офицеров безопасности, администраторов и иных технических специалистов).

Руководитель цифровизации в рамках созданного проекта осуществляет создание учетной записи (назначение) руководителя проекта от инициатора разработки, с предоставлением ему инструментария управления и мониторинга проектом.

Руководитель проекта создает учетные записи участников проекта, осуществляющих разработку ППП.

Участники проекта с соответствующей ролью при разработке ППП осуществляют процессы кодирования, сборки и тестирования компонентов/модулей ППП, проверку исходного кода.

Результаты тестирования и проверки исходных кодов фиксируются в соответствующем инструменте ИКП ЭП для устранения выявленных недостатков и недекларированных возможностей.

После сохранения версии исходного кода в репозитории системы контроля версий ППП подлежит следующим видам испытаний:

предварительные;

опытная эксплуатация;

испытания на соответствие требованиям информационной безопасности в соответствии с методикой и правилами проведения испытаний объектов информатизации электронного правительства и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры на соответствие требованиям информационной безопасности.

Предварительные испытания проводятся участниками проекта с реализацией мероприятий по:

разработке программы и методики испытания (ПМИ);

проверке релиза ППП в соответствии с ПМИ на соответствие документам;

проверке корректности настроек функций безопасности релиза и среды эксплуатации;

фиксации результатов наблюдения в соответствующем инструменте ИКП ЭП и устранении выявленных при проведении предварительных испытаний несоответствий;

оформлению и подписанию протокола предварительных испытаний релиза ППП;

подписанию акта о вводе ППП в опытную эксплуатацию при положительном завершении предварительных испытаний.

Опытная эксплуатация ППП осуществляется участниками проекта, в том числе руководителем проекта сроком не более одного календарного месяца путем проведения следующих мероприятий по:

эксплуатации релиза ППП с фиксацией ошибок, проблем, замечаний и предложений инициатора разработки в соответствующем инструменте ИКП ЭП;

доработке ППП и анализу исходного кода при необходимости;

уточнению необходимых для функционирования ППП программных, вычислительных, телекоммуникационных ресурсов;

оформлению и подписанию акта о завершении опытной эксплуатации.

Положительный результат опытной эксплуатации с положительными протоколами испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности является основанием для ввода в промышленную эксплуатацию ППП.

Ввод в промышленную эксплуатацию ППП проводится инициатором разработки путем реализации мероприятий по:

подписанию приказа руководителя инициатора разработки о вводе в промышленную эксплуатацию ППП;

размещению сведений о ППП на архитектурном портале электронного правительства.

Критерии для автоматизации деятельности путем разработки платформенных программных продуктов

Автоматизация деятельности путем разработки ППП осуществляется при одновременном соответствии двум или более критериям:

соответствие архитектуре электронного правительства;

возможность срока разработки не более шести месяцев;

количество автоматизируемых государственных функций не более шести;

количество информационных взаимодействий – не более трех;

высокий уровень значимости (более 100 тыс. оказанных услуг в год);

масштабируемость в зависимости от изменяющихся потребностей пользователя.

Правила также устанавливают порядок размещения платформенных программных продуктов и их спецификацию.

Приказ вводится в действие с 8 января 2025 года.