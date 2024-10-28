В Казахстане утвердили правила автоматизации госуслуг
Правила обязательны для применения государственными органами, а также организациями, привлекаемыми к разработке и размещению платформенного программного продукта (ППП) на информационно-коммуникационной платформе электронного правительства.
Инициатором автоматизации является государственный орган, заключивший договор и обеспечивающий ее реализацию.
ИКП ЭП содержит среды разработки, тестирования и опытной эксплуатации, реализуемые посредством вычислительных и телекоммуникационных ресурсов ИКП ЭП.
В среде разработки и тестирования ИКП ЭП используется исключительно системное и специализированное ПО, а также функциональные программные компоненты ИКП ЭП, предоставляемые оператором.
Сведения о технических и технологических требованиях ИКП ЭП в отношении разработки и размещения на ней ППП, функциональных компонентах ИКП ЭП, ранее разработанных ППП, являются общедоступными и размещаются на ИКП ЭП.
Оператор с момента получения от уполномоченного органа уведомления осуществляет создание:
- учетной записи заместителю руководителя инициатора разработки, курирующему вопросы цифровизации и наделенному правом подписи финансовых документов;
- репозитория для ППП (проект) в распределенной системе контроля версий ИКП ЭП.
В рамках созданного проекта оператор осуществляет распределение ролей его участников, обеспечивающих и контролирующих процесс разработки ППП (офицеров безопасности, администраторов и иных технических специалистов).
Руководитель цифровизации в рамках созданного проекта осуществляет создание учетной записи (назначение) руководителя проекта от инициатора разработки, с предоставлением ему инструментария управления и мониторинга проектом.
Руководитель проекта создает учетные записи участников проекта, осуществляющих разработку ППП.
Участники проекта с соответствующей ролью при разработке ППП осуществляют процессы кодирования, сборки и тестирования компонентов/модулей ППП, проверку исходного кода.
Результаты тестирования и проверки исходных кодов фиксируются в соответствующем инструменте ИКП ЭП для устранения выявленных недостатков и недекларированных возможностей.
После сохранения версии исходного кода в репозитории системы контроля версий ППП подлежит следующим видам испытаний:
- предварительные;
- опытная эксплуатация;
- испытания на соответствие требованиям информационной безопасности в соответствии с методикой и правилами проведения испытаний объектов информатизации электронного правительства и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры на соответствие требованиям информационной безопасности.
Предварительные испытания проводятся участниками проекта с реализацией мероприятий по:
- разработке программы и методики испытания (ПМИ);
- проверке релиза ППП в соответствии с ПМИ на соответствие документам;
- проверке корректности настроек функций безопасности релиза и среды эксплуатации;
- фиксации результатов наблюдения в соответствующем инструменте ИКП ЭП и устранении выявленных при проведении предварительных испытаний несоответствий;
- оформлению и подписанию протокола предварительных испытаний релиза ППП;
- подписанию акта о вводе ППП в опытную эксплуатацию при положительном завершении предварительных испытаний.
Опытная эксплуатация ППП осуществляется участниками проекта, в том числе руководителем проекта сроком не более одного календарного месяца путем проведения следующих мероприятий по:
- эксплуатации релиза ППП с фиксацией ошибок, проблем, замечаний и предложений инициатора разработки в соответствующем инструменте ИКП ЭП;
- доработке ППП и анализу исходного кода при необходимости;
- уточнению необходимых для функционирования ППП программных, вычислительных, телекоммуникационных ресурсов;
- оформлению и подписанию акта о завершении опытной эксплуатации.
Положительный результат опытной эксплуатации с положительными протоколами испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности является основанием для ввода в промышленную эксплуатацию ППП.
Ввод в промышленную эксплуатацию ППП проводится инициатором разработки путем реализации мероприятий по:
- подписанию приказа руководителя инициатора разработки о вводе в промышленную эксплуатацию ППП;
- размещению сведений о ППП на архитектурном портале электронного правительства.
Критерии для автоматизации деятельности путем разработки платформенных программных продуктов
Автоматизация деятельности путем разработки ППП осуществляется при одновременном соответствии двум или более критериям:
- соответствие архитектуре электронного правительства;
- возможность срока разработки не более шести месяцев;
- количество автоматизируемых государственных функций не более шести;
- количество информационных взаимодействий – не более трех;
- высокий уровень значимости (более 100 тыс. оказанных услуг в год);
- масштабируемость в зависимости от изменяющихся потребностей пользователя.
Правила также устанавливают порядок размещения платформенных программных продуктов и их спецификацию.
Приказ вводится в действие с 8 января 2025 года.