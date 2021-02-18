Сильный ветер снес крышу Дома культуры в Акмолинской области 

В Акмолинской области ветер снес крышу Дома культуры и сломал деревья, сообщает zakon.kz.

18.02.2021 года 13 час. 48 мин. в связи с погодными условиями, а именно буран, сильный ветер с порывами (23-25 м/сек.) в районном Доме культуры с. Жаксы полностью сорвана кровля из металла черепицы, частично отделочная плитка и вывеска, также повреждено ограждение с левой стороны здания приблизительно 20 метров и сломаны деревья, - сообщили в ДЧС Акмолиснкой области.

Год постройки здания 1968 год. Общая площадь кровли приблизительно около 1 000 кв.м. Капитальный ремонт кровли проведен в 2014 году.