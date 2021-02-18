Минкульт уволил директора театра оперы и балета имени Абая Аю Калиеву

Директора КазНАТОБ имени Абая Аю Калиеву освободили от должности. Артисты театра не согласны с решением Министерства культуры, передает корреспондент zakon.kz.

Ая Калиева сообщила, что сегодня, 18 февраля, ей на почту пришел приказ о ее увольнении.

В Минкульте подтвердили эту информацию.

Трудовые отношения с директором РГКП "Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая" Калиевой Аей Жакеновной прекращены в связи с истечением срока трудового договора 18 февраля 2021 года, - говорится в сообщении ведомства.

Однако Калиева говорит, что договор с Минкультом был пролонгирован. В документе было написано, что если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не изъявит желания его расторгнуть, то он становится бессрочным. Поэтому директор театра не знает причины, по которой ее освободили от должности.

Все плановые показатели мною закрыты, никакой дебеторской задолженности в театре нет. Кроме того, мы работаем со спонсорами, они нам помогают. Эти средства прозрачны. Сразу после года моей работы сюда была направлена аудиторская проверка Министерства культуры. Комиссия не выявила существенных нарушений, соответственно я продолжила трудовые отношения вместе с министерством, - рассказала она.

Коллектив не согласен с решением Минкульта. Сотрудники собрались на главной сцене, чтобы выразить поддержку Калиевой.

Иметь такого руководителя: молодого, творческого перспективного, который идет в ногу со временем очень важно. Мы подняли не только имидж нашего театра, но и имидж культуры нашего государства. Поэтому вот такое отношение к нашему театру мне совершенно не понятно, - рассказала одна из сотрудниц.

Напомним, Ая Калиева стала руководителем КазНАТОБ имени Абая в декабре 2018 года. Прежний руководитель театра Аскар Бурибаев покинул свою должность после истории с письмом на имя Нурсултана Назарбаева. Дело в том, что на тот момент артисты театра получали маленькую зарплату, они были этим недовольны и написали письмо с просьбой повысить ее.

После того, как Калиева стала исполняющей обязанности директора сотрудникам пообещали повысить зарплату.

Калиева родилась в 1970 году. До того, как стала директором КазНАТОБ имени Абая, она возглавляла Алматинское хореографическое училище имени Селезнева, до этого была директором Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского. С 1999 года она является Членом Союза композиторов Казахстана, автором многочисленных учебных программ и десятков научных работ.