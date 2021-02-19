С 14 лет предлагают наказывать за издевательства над животными в Казахстане

В Казахстане предложили снизить возраст наступления уголовной ответственности за издевательства над животными, передает zakon.kz.

В процессе согласования данного законопроекта (о защите животных), МВД были разработаны предложения по усилению уголовной ответственности. На сегодняшний день статья 316 она мягкая, поэтому требует ужесточения. Кроме того, нами внесены предложения по ужесточению статьи 313 УК РК. Это незаконное распространение произведения, пропагандирующих культ жестокости и насилия. Вместе с этими предложениями также внесены предложения по усилению ответственности за адмправонарушения, то есть по статье 408 КоАП за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова, уничтожения бродячих собак и кошек. старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Айбек Ускембаев

Он уточнил, что по статье 313 УК РК ведомство предложило "усилить санкцию в виде штрафа, который был 2 000 МРП, до 5 000 МРП, общественные работы с 600 до 1 000 часов, ограничение либо лишение свободы с двух до пяти лет".

По статье 316 УК РК мы предлагаем расширить круг мотивов жестокого обращения, то есть дополняем корыстными побуждениями с целью причинения боли или мучений животному. Расширение круга квалифицирующих признаков жестокого обращения – это дополняется признаками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении нескольких животных. Также перевод признаков с применением садистских методов в присутствии малолетних, квалифицирующие обстоятельства, предлагаем ужесточить санкции с переводом части 1 статьи 316 из уголовных проступков в категорию преступлений небольшой тяжести, части 2 статьи 316 из уголовных проступков в категорию преступлений средней тяжести – до 5 лет лишения свободы, - пояснил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК.

По его словам, предлагается снижения возраста наступления уголовной ответственности.

Также предлагается снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 лет. Ранее с 16 лет было. Также предлагаем усилить санкции в виде штрафа по данной статье 316 с 2 000 МРП до 5 000 МРП, общественные работы с 600 до 1 000 часов, и ограничение либо лишение свободы с двух до пяти лет. Само преступление переводится из разряда с категории уголовных проступков в преступление средней тяжести в целом, - подчеркнул Ускембаев.

Он отметил, что по статье 408 КоАП ведомство предлагает "исключить взыскание в виде предупреждения, убрать, в части 2 статьи 408 увеличить штраф с 10 до 20 МРП".

Данные предложения уже были внесены МВД в генеральную прокуратуру, где они уже одобрены. В будущем, при рассмотрении на заседаниях рабочих групп, я думаю, эти нормы найдут свое место, - заключил он.

В 2021 году месячный расчетный показатель (МРП) увеличен с 2 778 до 2 917 тенге.

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