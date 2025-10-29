Наказывать за незаконное использование металлоискателей предлагают в Казахстане

На пленарном заседании Мажилиса 29 октября обсуждается норма по запрету на использование металлоискателей без соответствующей на то лицензии, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма присутствует в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия".

"В своем выступлении глава государства озвучил проблему с так называемыми черными археологами. За последние 20 лет много памятников археологии были буквально разграблены. В этой связи, в целях ужесточения борьбы с подобными фактами, была предложена норма, запрещающая незаконное использование технических средств при поиске объектов археологии. К ним относятся металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие инструменты. Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете эту позицию? Если да, то на практике как будет реализовываться данная норма?" – спросил депутат Казыбек Иса.

Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков в ответ отметил, что законопроектом рассматривается привлечение к ответственности за применение металлоискателей без соответствующей лицензии.

"Сейчас при наличии лицензии мы запрашиваем, есть ли у них есть обеспечение техническое... Если, например, нет лицензии, без лицензии используют такие средства, как металлоискатели, если будет обнаружен такой факт, то эти технические средства будут изъяты. Кроме того, мы рассматриваем и привлечение к ответственности. После первого чтения мы эту норму будем еще обсуждать", – сказал Сыдыков.

Депутат Мажилиса Мурат Абенов и вовсе предложил ввести уголовную ответственность за это.

"У нас в местности Саускан есть музей петроглифов под открытым небом. Я видел, как откалывают куски петроглифов иностранные туристы и вывозят. Мы должны ужесточить наказание за незаконные археологические раскопки. Мы должны привлекать их к уголовной ответственности. летом вы видели, как туристы из соседней страны с металлоискателями ходят, ищут и находят раритетные предметы, и вывозят из страны. Мы говорим о необходимости введения уголовной ответственности, но правительство не дает положительного заключения", – добавил депутат.

В феврале мы писали, что Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила и условия осуществления археологических работ.