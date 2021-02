Робот NASA совершил посадку на Марс: получен первый снимок

Американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") успешно совершил посадку на Марсе и уже переслал два снимка, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили в четверг в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка продолжалась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Как отметили специалисты ведомства, для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур.

На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах.

Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ