Главные образы Андрея Мягкова

Актер Андрей Мягков умер на 83-м году жизни из-за сердечной недостаточности. Он был народным артистом в самом буквальном значении этого слова: такие фильмы с ним в главных ролях, как "Ирония судьбы" и "Служебный роман", стали не только обязательным пунктом новогоднего праздничного ритуала, но и важнейшим элементом культурного кода, сообщает zakon.kz.

Сам Мягков к этому успеху относился скорее снисходительно — потому что был артистом с куда более широким драматическим диапазоном, чем можно было бы предположить по роли Жени Лукашина или статистика Новосельцева. Главные образы покойного актера — в галерее "Ленты.ру".

К актерской профессии Андрей Мягков тянулся с детства — но парадоксальным образом пришел в нее, только отучившись в технологическом институте и даже получив распределение в НИИ пластических масс. Зато взлет на новом поприще оказался стремительным — уже в середине 1960-х Мягков играл заметные роли в театре "Современник" и в кино. Правда, первый фильм с участием артиста — ироничные "Похождения зубного врача" Элема Климова, в котором Мягков играет стоматолога с редким даром удалять зубы, не причиняя пациентам никакой боли, — надолго лег на полку: цензоры сочли, что комедия пародирует советскую жизнь.

Горящий взгляд, белые кудри на черной монашеской рясе, сквозящая в каждом жесте и каждой реплике любовь к ближнему, постепенно обращающаяся настоящей святостью, — таким Мягков сыграл в экранизации "Братьев Карамазовых" Алешу, пожалуй, ключевую фигуру в замысле Достоевского. Снявший фильм классик советского кино Иван Пырьев, впрочем, скорее увел Алешу на второй план — что не помешало Мягкову получить первую подлинную славу.

Одну из самых любопытных — и при этом преступно малоизвестных — своих ролей Мягков сыграл в "Гроссмейстере" Сергея Микаэляна, проникновенной и неглупой мелодраме о гениальном, но мало приспособленном для быта и повседневности шахматисте. Вот он, "Ход королевы" здорового советского человека!

Сыгранный Мягковым в "Служебном романе" Эльдара Рязанова статистик Анатолий Новосельцев стал не просто одним из самых любимых россиянами персонажей советского кино, рассеянным и робким романтиком с сильным внутренним стержнем, — но и, возможно, самым точным отображением в кино типичного советского человека эпохи брежневского застоя.

Что сказать об "Иронии судьбы" того, что о фильме, без которого не обходится ни один новогодний телеэфир, было бы еще не сказано? Сам Мягков роль Жени Лукашина, сходившего с друзьями в баню, а оказавшегося в Ленинграде, считал более-менее проходной — и славы, которая на него после выхода "Иронии судьбы" свалилась, скорее стеснялся. Но зато рязановскую комедию даже упоминал в одной из речей Брежнев — требуя от советских архитекторов большего разнообразия застройки.

За исключением фильмов Эльдара Рязанова, Мягков тяготел в кино скорее к драматическим, чем комедийным ролям — и справлялся с ними блестяще. Например, в "Днях Турбиных" Владимира Басова по пьесе Булгакова, где Мягков показывает Алексея Турбина настоящим патриотом, которого перемалывает своими жерновами большая история.

Пожалуй, самый образцовый свой комедийный перформанс Мягков исполнил еще в одном фильме Рязанова, трагикомедии "Гараж", где он сыграл лаборанта Хвостова, жертву сразу двух напастей — несправедливого отношения коллег по гаражному кооперативу и простуды, лишившей его голоса. Вынужденный играть лишь лицом и жестами, Мягков выходит почти на чаплинский уровень комедии.

Если в "Иронии судьбы" и "Служебном романе" Мягков изображал советских людей, которым эпоха застоя позволяет счастливо заниматься бытом, работой, личной жизнью, то в "Летаргии" Валерия Лонского его персонаж, плывущий по течению ученый, уже олицетворяет намечающийся в стране упадок.

Мягков, как мало кто в отечественном кино, умел играть персонажей жалких — но своей посредственности до последнего момента не замечающих. Образцовый пример — роль упрямо ухлестывающего за главной героиней "Жестокого романса" чиновника Карандышева. Широко известна история, как на съемках картины Рязанова Мягков чуть не погиб — лодку с ним засосало лопастями парохода, но артисту удалось выплыть на берег.

Первую часть своей театральной карьеры Мягков служил в театре "Современник", в труппу которого поступил сразу по окончании учебы в театральном. Тем не менее в конце 1970-х актер перешел во МХАТ вслед за занявшим должность главного режиссера театра Олегом Ефремовым — именно его Мягков неоднократно называл своим главным учителем и ориентиром в профессии.

В замечательной картине Марлена Хуциева Мягков сыграл научного работника, труды которого над диссертацией прерывает неожиданный приезд пожилого тестя. Хуциеву удалось снять убедительную драму о диалоге двух поколений — а Мягкову изобразить постепенное преображение своего погрязшего в бытовых заботах и зацикленного на себе персонажа.

Мягков выходил на театральную сцену вплоть до 2010-х — а вот в фильмах в последние два десятилетия жизни практически не снимался: его категорически не устраивал уровень современного российского кинематографа, по мнению артиста, утратившего то лицо, которое было у советского кино.