Холодные выходные ждут казахстанцев

Очередные холодные выходные ожидают казахстанцев, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 20-22 февраля.

По данным метеорологов, Южно-Каспийский циклон, вызвавший осадки в виде дождя и снега, начнет смещаться за пределы Казахстана.

В тыл ему движется антициклон, который вызовет прекращение осадков. Теплые дни сменятся морозными ночами, и даже в южных регионах ожидается переход положительных показателей температур в отрицательные, - говорится в сообщении.

С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.