13-летний сын Рамзана Кадырова получил первую президентскую должность

Сын главы Чечни Адам Кадыров стал президентом Ученического самоуправления, передает zakon.kz.

Об этом Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в ВКонтакте.

Дорогие друзья! В Центре образования имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова состоялось очередное значимое событие в школьной жизни. Здесь прошла торжественная инаугурация Президента Ученического самоуправления Адама Кадырова, - написал он.

Кадыров сообщил, что выборная кампания прошла с соблюдением всех установленных нормативных процедур. В голосовании приняли участие учащиеся 3-11 классов, учителя и администрация Центра образования. Из трех кандидатов за его сына проголосовало абсолютное большинство избирателей (81,7 %).

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После принесения торжественной клятвы на школьном уставе, Адам Кадыров получил удостоверение президента Ученического самоуправления и символ президентской власти от директора Центра образования Яхи Махашевой.

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Рамзан Кадыров описал своего сына как активного участника общественной жизни школы, хорошего ученика, старающегося помогать своим одноклассникам.

Он имеет отличные успехи в спорте. В совсем юном возрасте стал хафизом и продолжает совершенствовать свои знания. Я безгранично рад, что он пользуется уважением среди сверстников и старается быть для них полезным. Я поздравляю Адама с уверенной победой на выборах Президента Ученического самоуправления! - отметил глава Чечни.

Как пишет Википедия, Рамзан Кадыров женат на односельчанке Медни Айдамировой, с которой познакомился в школе. Она работает модельером. В их семье десять детей: четыре сына — Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах; шесть дочерей — Айшат (первый заместитель министра культуры Чеченской республики), Карина, Хеди, Табарик, Ашура и Эйшат. Два приемных сына (сироты из детского приюта) были усыновлены Кадыровым в 2007 году.