16-летний сын Рамзана Кадырова получил новую должность

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, получил новую должность. Он стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС), сообщает Zakon.kz.

О назначении сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале. Политический деятель уверен, что сын справится с обязанностями на отлично.

Также он добавил, что данное решение было принято по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова.

"Адам Кадыров тесно знаком с деятельностью знаменитого университета. Я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями". Рамзан Кадыров

Стоит отметить, что это не первая должность Адама Кадырова. 16-летний Кадыров уже стал Героем Чечни, начальником отдела обеспечения безопасности своего отца и куратором батальона имени шейха Мансура.