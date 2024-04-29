16-летний сын Рамзана Кадырова получил новую должность
Фото: Постоянное представительство Чеченской Республики при президенте РФ
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, получил новую должность. Он стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС), сообщает Zakon.kz.
О назначении сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале. Политический деятель уверен, что сын справится с обязанностями на отлично.
Также он добавил, что данное решение было принято по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова.
"Адам Кадыров тесно знаком с деятельностью знаменитого университета. Я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями".Рамзан Кадыров
Стоит отметить, что это не первая должность Адама Кадырова. 16-летний Кадыров уже стал Героем Чечни, начальником отдела обеспечения безопасности своего отца и куратором батальона имени шейха Мансура.
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