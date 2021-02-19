Минфин хочет обложить налогами банковские переводы от покупателя продавцу

Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов высказался о том, что нужно охватить налогооблажением денежные карточные переводы потребителей предпринимателям, передает zakon.kz.

Необходимо обратить особое внимание на решение проблемы фискализации денежных переводов, поступающих предпринимателям от потребителей через банковские мобильные приложения. Мы видим, что хорошими темпами идет развитие безналичных платежей, двухзначными цифрами их объемы расширяются. Но вместе с тем, стоит задача по тому, чтобы полноценно охватить налогообложением деятельность предпринимателей, которые обязаны платить соответствующие налоги. Ну с учетом тех освобождений, которые в настоящее время были предоставлены, - сказал Смаилов на коллегии Министерства финансов.

Ранее Минфину уже рекомендовали усилить работу в сфере фискализации денежных переводов через банки.

Министерству финансов нужно обратить особое внимание на вопросы фискализации денежных переводов предпринимателей через банки. В целом, всем заинтересованным государственным органам необходимо продолжить скоординированную работу в данном направлении, - говорил Смаилов на заседании правительства 9 февраля.

Вопрос обложения налогом денежные переводы казахстанцев поднимался в 2019 году. Первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов отмечал, что платежные переводы должны облагаться налогом.

В случае, если человек получает доход от перевода, конечно, у источников должны удерживаться. Если переводы являются его источником доходов, а сейчас вы очень прекрасно знаете, что очень много вопросов, скажем так, получения прибыли осуществляется в электронном виде, - говорил Шолпанкулов.