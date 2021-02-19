Названа дата, когда можно начать снимать пенсионные деньги на лечение 

Платформа с правилами использования пенсионных средств и перечнем диагнозов начнет работать с 25 февраля, сообщила на брифинге председатель правления "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня официально опубликуют эти правила, введут их в действие. Наш портал заработает 25 февраля 2021 года, три рабочих дня нам нужно на изменение некоторых последних новшеств, некоторые виды заболеваний, которые включены были изначально, на последнем моменте были исключены, — сообщила Ибрагимова.

Сейчас, по ее словам, отрабатывается полностью весь механизм, который будет состоять из нескольких этапов. В частности в течение 2 дней заявитель будет ждать отправки своего заявления с портала "Отбасы банка" на сайт самого ЕНПФ.

Обычно это занимает 1 рабочий день. В течение 5 рабочих дней, согласно правилам ЕНПФ, должен зачислить деньги на специальный текущий счет, — добавила глава банка.

Она уточнила, что на сегодняшний день по состоянию на 18 февраля в "Отбасы банке" открыто 159 281 специальный текущий счет. Из них 96 281 заявитель оформили заявки на жилищные цели.

Поэтому мы будем, что эта разница примерно в 60 тыс. – это те люди, которые уже заранее открыли специальные текущие счета в мобильном приложении и ждали только издания правил. После того, как он увидит на специальном текущем счете доступную сумму, которую он заказал, он может обращаться к профильному специалисту. Но я думаю, что большинство людей, которые ждут эту программу уже имеют определенные диагнозы, имеют в своих медкартах историю болезни и после его обращения, врачебная комиссия собирается согласно правилам в течение 5 рабочих дней с момента обращения клиента, — объяснила Ибрагимова.

Далее, по ее словам, в течении двух рабочих дней после того, как прошла врачебная комиссия, секретарь комиссии обязан предоставить либо отказ, либо согласие. Соответственно заключение будет прикрепляться на портале рядом с той заявкой, которая первоначально была подана.

Уже более 30 тыс. наших заявителей прошли полный путь от заявки до получения денег на жилищные цели, и они уже знают все особенности портала, знают, как этим пользоваться. Там будут соблюдены те же самые механизмы, подходы, человек сам будет заполнять IBAN-счет и все реквизиты медорганизации, которая будет указана у него в договоре, БВУ, если это в Казахстане, который обслуживает эту медкомпанию. Таким образом все расчеты будут проводиться безналичным путем, — сообщила Ляззат Ибрагимова.

Глава "Отбасы банк" подчеркнула, что сам клиент не будет иметь доступа фактически к этим деньгам и не будет иметь возможности снять их. После того, как деньги перечислены и лечение произошло, заявка будет считаться закрытой.

Следующим этапом – это примерно в начале марта мы подключим возможность работы с зарубежными организациями. Здесь это вопрос конвертации, так как все деньги из ЕНПФ заявителю будут поступать обязательно в казахстанском тенге, нам необходимо будет дату конвертации выбрать после наличия договора с зарубежной медорганизацией. Потому что это будет сделано до того, как договор будет заключен, то в случае отказа приема этого заявителя в этой зарубежной медорганизации, либо срыва сроков лечения из-за билетов, каких-то карантинных мер, которые в разных государствах усиливаются, чтобы избежать потери наших клиентов на валютной разнице, мы будем делать конвертацию непосредственно после заключения договора, — заключила Ибрагимова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан