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Законодательство РК

Казахстанцы снимают миллиарды пенсионных излишков на лечение и жилье

стоматолог, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 15:27 Фото: pixabay
В августе 2024 года граждане РК изъяли свои пенсионные излишки на сумму 39,1 млрд тенге для улучшения жилищных условий и получения медицинских услуг. Это в два раза больше среднемесячного уровня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Самое большое количество изъятий пенсионных средств было зафиксировано в июле 2024 года – тогда было исполнено 62,7 тыс. заявлений на общую сумму в 72,1 млрд тенге.

Как сообщает Первое кредитное бюро, число исполненных заявлений в августе уже составило 41,4 тысячи.

Характерно, что отмечается резкое снижение изъятий пенсионных излишков на лечение. В августе 2024 года объемы сократились в два раза, до 12,5 млрд тенге, что все же на 30% больше среднемесячного показателя этого года.

Резкий рост изъятий летом 2024 года может быть связан со слухами по возможным ограничениям по использованию пенсионных излишков на улучшение жилищных условий и лечение.

Однако 16 августа 2024 года вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев заявил, что Минздрав совместно с Ассоциацией стоматологов РК проработали механизмы, которые будут реализованы в ближайшее время. Они направлены не на ограничение, а на обеспечение "прозрачности" самой процедуры получения стоматологических услуг и стоматологической помощи с подтверждением получения этой помощи через использование инструментальных методов диагностики.

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