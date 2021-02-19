Вас заселили по ошибке - девять семей в Жезказгане выселяют из квартир

Льготников в Жезказгане, получивших жилье по госпрограмме и проживших в квартирах почти 3 года, попросили освободить жилье. Оказалось, что их вселили по ошибке, сообщает zakon.kz.

Под выселение попали 9 семей, передает КТК.

Семья Улболсын Айкеновой стояла в очереди на жилье 11 лет. Вместе с мужем и четырьмя детьми сделали ремонт, купили мебель.

Нам пришло письмо о выселении. Честно, мне плохо стало. В акимате говорят: "Извините, мы вас по ошибке заселили. Вы не подходите под эту программу". Разве бывают такие ошибки? В чем наша вина? Мы тоже много лет ждали это жилье. Столько сил, денег сюда вложили. И куда нам теперь? На улицу? Улболсын Айкенова

Тоже и с остальными. После уведомления люди обратились в суд. В своей правоте были уверены, но на днях вышло постановление о выселении. Правда, местные власти, совершившие ошибку, теперь должны предоставить людям другое жилье.

Мы сейчас вообще не знаем, что делать. Вдруг нам скажут: "Завтра освободите квартиры"? И куда мы пойдем? Судья сказал, вас не должны на улице оставить. Вам даст акимат жилье. Уже дали. А в городе новые дома не строят, мы же видим. Дина Шакенова

Власти раскаиваются, но и оставить семьи в новом доме не могут. Они уже начали искать для них другое жилье. А четверо членов жилищной комиссии, допустивших ту самую ошибку, уволены.

Дома, в которые мы заселили эти 9 семей, возвели по программе "Нурлы Жер". Но согласно условиям этой программы, квартиры там не предназначены для сотрудников бюджетных организаций. Они только для уязвимых слоев населения. Этот пункт и стал ошибкой. заместитель акима города Жезказгана Кайрат Бапанов

После многолетнего перерыва в Жезказгане только начали появляться новостройки. Поэтому 9 семьям из-за ошибки чиновников вряд ли стоит рассчитывать на квартиры в новых домах. В ближайшее время им обещают найти жилье, но на вторичном рынке.