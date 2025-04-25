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Происшествия

Владельцы новых квартир в Семее заселились и сделали ремонт, но у застройщика нет документов

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 01:22 Фото: Zakon.kz
В Семее люди просят не сносить жилой комплекс без документов, в квартирах которого они сделали ремонт и полноценно проживают, сообщает Zakon.kz.

Теперь их высотка должна пойти под снос, но жильцы с этим категорически не согласны. Об этом передает "КТК".

Семейчане утверждают, всех нюансов с документами не знали. И спокойно покупали квартиры в новостройках. Переезжали сюда с детьми и пожилыми родственниками, продав прежнее жилье. Говорят, девятиэтажка с 70 квартирами заселена наполовину, остальные заканчивают ремонт.

На встречу с расстроенными жильцами приехали представители государственного архитектурно-строительного контроля. Людям объясняли, что чиновники с самого начала требовали соблюдения всех формальностей и не раз пытались остановить незаконную стройку. Теперь, говорят, будут придерживаться решения суда.

А дольщикам, то есть владельцам квартир по договорам бронирования, советуют решать проблему с застройщиком.

На днях в Астане задержали продавца несуществующих стройматериалов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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