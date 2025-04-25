Владельцы новых квартир в Семее заселились и сделали ремонт, но у застройщика нет документов
Теперь их высотка должна пойти под снос, но жильцы с этим категорически не согласны. Об этом передает "КТК".
Семейчане утверждают, всех нюансов с документами не знали. И спокойно покупали квартиры в новостройках. Переезжали сюда с детьми и пожилыми родственниками, продав прежнее жилье. Говорят, девятиэтажка с 70 квартирами заселена наполовину, остальные заканчивают ремонт.
На встречу с расстроенными жильцами приехали представители государственного архитектурно-строительного контроля. Людям объясняли, что чиновники с самого начала требовали соблюдения всех формальностей и не раз пытались остановить незаконную стройку. Теперь, говорят, будут придерживаться решения суда.
А дольщикам, то есть владельцам квартир по договорам бронирования, советуют решать проблему с застройщиком.
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