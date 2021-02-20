Головкину посоветовали закончить карьеру

Казахстанскому боксеру Геннадию Головкину порекомендовали уйти из спорта, сообщает zakon.kz.

Заявление принадлежит известному британскому журналисту The Independent Гари Грэму, передает Sports.kz.

По его словам, 38-летний казахстанец Геннадий Головкин долго не продержится.

Я ненавижу смотреть, как старые бойцы идут под откос. Головкин тоже подходит к концу. Думаю, он долго не продержится — это видно по двум его последним боям. Пусть уходит, пока еще на вершине. Я бы не хотел, чтобы он ушел дольше, чем через год. Гари Грэм

Ожидается, что свой следующий бой Геннадий Головкин проведет в мае. Его потенциальные соперники — мексиканский боксер Хайме Мунгия и японец Риота Мурата. Также в планах у GGG по-прежнему есть трилогия с Саулем "Канело" Альваресом.