Знаменитая певица объявила о завершении карьеры из-за возраста

Шер объявила о завершении карьеры из-за того, что считает себя старой, сообщает Zakon.kz.

Она заявила, что ее новый альбом, вероятно, станет последним в ее карьере. 78-летняя артистка выступала в Лондоне в поддержку своих мемуаров, пишет The Sun.

Фото: Instagram/cher

Последний авторский сольный альбом Шер вышел в 2013 году. После него она выпускала только пластинку с кавер-версиями песен группы ABBA. Новые композиции, по словам певицы, будут великолепными.

"Обычно я являюсь самым старым человеком в комнате, если только не нахожусь в доме престарелых", – шутит певица.

Она – единственная исполнительница, чьи песни достигали верхней десятки Billboard Hot 100 на протяжении 60 лет. Она также удерживает рекорд по самому длительному пребыванию на вершинах американского чарта синглов: ее композиции находились там с 1965 по 1998 годы.

"Я бы отдала бы все, чтобы снова стать 60-летней". Шер

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