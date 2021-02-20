Новый рекорд установил биткоин

Цена на биткоин - самой популярной криптовалюты - вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов (более 23,4 млн тенге по курсу Нацбанка РК), передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03:25 по времени Нур-Султана рос в цене на 7,8% - до 56 тыс. долларов.

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 7,9% - до 56,1 тыс. долларов. Динамика приводится за сутки.

Биткоин начал взлетать в цене в конце минувшего года, 16 декабря она превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.

В 2017 году биткоин подорожал с 1 тыс. долларов до 19 тыс. долларов, а в конце 2017 года стоимость "монеты" падала до 3,6 тыс. долларов.

Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 млрд долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Так, только 16 февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тыс. долларов.

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