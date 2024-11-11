Биткоин опять поднялся в цене и установил новый исторический рекорд

Стоимость криптовалюты биткоин (BTC) превысила 84 тыс. долларов и вновь обновила исторический рекорд, сообщает Zakon.kz.

Данные об этом появились на странице онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance 11 ноября.

Отметим, что за сутки стоимость биткоина поднялась на 5,7% и по состоянию на 21:00 по времени Астаны составила 84,4 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что курс биткоина 10 ноября впервые превысил отметку в 80 тыс. долларов, достигнув рекордных 80 071,17 доллара. Скачок произошел на фоне роста интереса к криптовалюте в период президентских выборов в США.