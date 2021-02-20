Как не попасть под гипноз телефонных мошенников

Врач рассказал, как мошенники гипнотизируют людей по телефону, передает zakon.kz.

Как сообщил агентству "Прайм" доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев, жертвами телефонных гипнотизеров зачастую становятся одинокие доверчивые и благодушные пенсионеры, нередко обиженные недостаточным вниманием со стороны социума. Как правило, для обработки жертв с мошенниками проводят подготовку: репетиции с навыками убеждения, с элементами внушения, речи на основе нейролингвистического программирования (НЛП) и гипноза.

По его словам, аферисты действуют по стандартной схеме. В начале телефонного звонка мошенники "доброжелательно и мягким голосом" с вами поздороваются, назвав вас по имени и отчеству, и сразу предложат помощь от государства в виде путевки на морской курорт и денежный перевод, для чего попросят данные вашей банковской карты.

Он отметил, что очарованные вежливым и участливым голосом собеседника или собеседницы, вы уже сосредоточены на телефонном разговоре. Вы отвечаете "да" на предложения получить путевку в санаторий и денежную надбавку на банковскую карту. Номер карты сообщается аферистам уже "автоматически" - третье согласие "не требует критической переработки", однако нужен пароль и искомое число на оборотной стороне карточки. В этот момент вам приходит сообщение из банка на мобильный телефон о попытке взлома, что вводит вас в замешательство. И в этот момент мошенники уже командным голосом заставляют вас произнести пароль, объясняя это необходимостью проверки банком снятия малой суммы со счета.

Если не прервать контакт с мошенником, то при наличии пароля может быть снята вся сумма ваших накоплений, - предупредил эксперт.

Врач отметил, что необходимо прервать цепочку обманных действий и поинтересоваться данными абонента, его ФИО, адресом офиса. В этом случае замешательство появляется и у мошенника, который прерывает разговор.

По словам Салынцева, основной механизм НЛП, которым пользуются мошенники, - речевая подстройка под клиента.

Особенно подвержены воздействию НЛП люди истерического, художественного или сангвинического склада. При этом противостоят гипнозу дискретики, недоверчивые люди мыслительного склада, склонные к анализу. Именно они начинают сомневаться в честности и достоверности "сказочных" предложений, а уточняющими вопросами разрывается цепочка внушений-команд мошенника.

Таким образом, чтобы уберечься от аферы, необходимы вопросы-сомнения, разрыв монолога мошенника, прекращение беседы на начальном этапе разговора с незнакомым человеком. Обязательно уточните паспортные данные звонящего, адрес офиса и номер телефона, куда сразу необходимо перезвонить - и тогда можно сразу убедиться во лжи, - заключил Салынцев.