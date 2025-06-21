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Общество

В Астане пенсионерка под гипнозом телефонных мошенников лишилась квартиры

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 18:34 Фото: freepik
В Астане 66-летняя женщина стала жертвой дерзкой схемы телефонного мошенничества и потеряла недвижимость на сумму 16 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции столицы, преступники воспользовались доверием пожилой женщины и представились сотрудниками правоохранительных органов и Национального банка.

Инцидент произошел 16 июня. Мошенники позвонили пенсионерке через мессенджер и сообщили, что на ее квартиру якобы пытаются оформить поддельные документы и уже выставили недвижимость на торги. Чтобы избежать потери имущества, лжеспециалисты потребовали немедленно продать квартиру и перевести деньги на так называемый "безопасный счет".

Во время разговора аферисты убедили женщину, что она участвует в секретной спецоперации МВД и Нацбанка по разоблачению мошенников. Ей строго запретили сообщать кому-либо о происходящем, в том числе родственникам. Под давлением она обратилась в агентство недвижимости, продала квартиру и передала вырученные средства курьеру, как того требовали злоумышленники.

Потерпевшей причинен ущерб на сумму 16 миллионов тенге. В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.

Полиция Астаны напоминает: сотрудники правоохранительных органов и финансовых структур никогда не просят продавать имущество, брать кредиты или переводить деньги на "безопасные счета". Если вы получили подобный звонок – немедленно прервите разговор и обратитесь в полицию.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В столице задержаны двое подозреваемых в серии жилищных мошенничеств. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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