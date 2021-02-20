Токаев выразил соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с гибелью детей в результате пожара в городе Жанатасе, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берік Уәли.

Глава государства разделяет скорбь семьи Абдумаликовых и передает слова искренней поддержки родным и близким погибших детей. Произошедшее - это не трагедия одной семьи, это трагедия всей страны, считает Президент. Он отдал распоряжение оказать всестороннюю помощь родителям.

От имени Главы государства соболезнования и слова сочувствия родственникам передал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

19 февраля в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области произошла трагедия. В 15:15 в пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже одного из микрорайонов города. В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Они остались без присмотра - отец был на работе, мать - вышла в магазин. Дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако спасти их не удалось, все пятеро скончались.

Позднее о трагедии высказался аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Он сообщил, что пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь и что вопрос находится на его личном контроле, а также выразил "соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших детей".

По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.