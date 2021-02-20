С кистью в зубах – казахстанская художница с церебральным параличом создает шедевры

У Аяжан Жуатай церебральный паралич, парализованы руки, и она художница. В свои 24 года она создает настоящие шедевры, сообщает zakon.kz.

Она уже выиграла множество конкурсов и говорит, что творчество помогает ей справиться с недугом, передает "Хабар 24".

В 5 лет она увлеклась раскрасками, в 13 начала писать первые картины. Руки она использовать не может, пишет зажав кисть зубами.

Когда рисую, я будто попадаю в другой мир. Все творческие фантазии отображаю на бумаге. В основном вдохновение приходит ночью. Люблю рисовать именно в это время суток, как раз тихо и спокойно, можно собрать мысли и подумать. Мне нравится рисовать осень. В это время года листья приобретают необычайно красивый окрас. Аяжан Жуатай, художница

Мама девушки мечтает, чтобы дочь развивалась дальше и получила высшее образование.

В 4 года Аяжан уже считала до 50 и говорить начала очень рано. Она уже с детства отличалась от своих сверстников. Брала ручку в рот и на стенах писала буквы, а в 6-7 лет пыталась рисовать персонажей мультфильмов. Она очень много мечтает, но без поддержки сложно все воплотить в реальность. Например, хочет стать диктором на радио. Помимо рисования дочь также любит петь и читать стихи. Айман Оразбекова, мама Аяжан

Аяжан предпочитает произведения Мукагали Макатаева, Абая Кунанбаева, Фаризы Онгарсыновой.

Но самое любимое занятие девушки – рисование. Пейзажи, портреты, анимационные персонажи. В домашней коллекции Аяжан около 100 работ.

Хочу, чтобы меня дальше кто-то обучал рисованию. Кружки я никакие не посещала, самоучка. Окончила только среднюю школу. Принимала участие в республиканском конкурсе "Жұлдыз-ай" и одержала победу. Когда проводили районные и областные соревнования, также участвовала в них. Аяжан Жуатай, художница

Свой творческий порыв девушка мечтает реализовать в дизайне одежды. Она будет создавать наряды на бумаге, а шить будет ее подруга. Главное, говорит девушка, никогда не сдаваться и не предавать свои мечты.