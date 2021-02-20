"Сарыарка" повторно разгромила "Иртыш" в матче чемпионата РК

В повторном гостевом матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" снова разгромила павлодарский "Иртыш", сообщает zakon.kz.

"Сарыарка" — "Иртыш" 7:3 (1:0, 2:2, 4:1)



Шайбы:

1:0 — 15:29 Голоднюк (Сиксна, Ибрагимов). В равенстве

1:1 — 25:01 Асуханов (Макуцкий, Атаханов). В равенстве

1:2 — 27:02 Билимбаев (Шетле). В меньшинстве

2:2 — 31:53 Рахманов. В меньшинстве

3:2 — 37:16 Зеленков (Желнеровский). В равенстве

4:2 — 45:20 Потапов (Аноховский, Рахманов). В равенстве

5:2 — 46:33 Аноховский (Шишов, Никулин). В равенстве

6:2 — 52:18 Рахманов (Потапов, Аноховский). В равенстве

7:2 — 55:26 Никулин (Анохин). В равенстве

7:3 — 57:50 Билимбаев (Шетле, Машинец). В равенстве



Вратари: Синькевич — Микушин.

Первая игра состоялась 19 февраля и закончилась победой карагандинцев со счетом 6:2.