Ученые предупредили о риске новой пандемии с 75%-ной смертностью

Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который способен вызвать новую пандемию с 75% летальностью, сообщает zakon.kz.

The Sun приводит слова заведующей кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, доктора Ребекки Датч о том, что Нипах способен "абсолютно точно" послужить причиной следующей пандемии. При этом смертность от последствий этой инфекции гораздо выше, чем от COVID-19, – она колеблется между 45 и 75 процентами. Кроме того, мутации этого вируса могут сделать его более заразным для людей.

После заражения у человека начинается воспаление головного мозга, переходящее в отек. Все это сопровождается сильными судорогами и рвотой. Даже если человек выживает, часть функций он утрачивает навсегда.

Вирус Нипах вызывает сильный отек мозга, судороги и рвоту, хотя, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он может протекать бессимптомно, вызывая серьезные респираторные проблемы и энцефалит. Кроме того, беспокойство исследователей вызывает и особо длительный инкубационный период Нипаха – 45 дней. Все это время человек остается распространителем и может заражать других. Специалисты опасаются, что в ходе очередной мутации вирус нипах распространится в густонаселенных странах Юго-Восточной Азии, а оттуда и на весь мир.

Свиньи заразились этим заболеванием, поедая инфицированные плоды финиковых пальм, таким образом вирус перешел на человека. После чего, в Малайзии уничтожили и сожгли более миллиона домашних свиней, чтобы остановить распространение инфекции.

Вирус Нипах Всемирная организация здравоохранения включила в список из 16 патогенов, которые могут вызвать новую пандемию.

Доктор Мелани Севилл, в свою очередь, предупредила, что миру нужно готовиться к "очень большой" пандемии, которая будет гораздо хуже нынешней.