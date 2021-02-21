Когда на Марсе появятся города-миллионники

Президент "Марсианского общества", инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин считает, что постоянное присутствие людей на Марсе будет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 можно рассчитывать на город-миллионник, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, 18 февраля посадку на Марс совершил новейший американский ровер Perseverance, стартовавший с Земли в июле 2020 года.

С помощью нового ровера НАСА надеется получить новые данные о геологии, строении планеты, собрать образцы ее грунта для последующей отправки на Землю. В числе научных инструментов Perseverance – устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы. Его разработчики надеются, что в будущем эта технология будет востребована для получения ракетного топлива, необходимого в ходе пилотируемых миссий на Марс.

Perseverance – пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Марса.

Одновременно с ним на Огненной планете сейчас продолжает работу марсоход Curiosity. Пока присутствие людей на Марсе остается научной фантастикой, слишком далеко находится и много загадок несет в себе эта планета. Но, как надеются ученые, именно роботомиссии вроде ровера помогут в конечном итоге сделать пилотируемые полеты на Марс реальностью. На вопрос о том, когда можно рассчитывать на появление обитаемой базы на Марсе, Зубрин называет 2030 год.

Бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск ранее заявлял о цели начать пилотируемые полеты на Марс уже к 2026 году, но, как считает эксперт, этот план будет скорректирован.

Это, вероятнее всего, займет время до 2030 года. Вероятно, что к 2026 или 2028 году он сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом или роботомиссиями и начать автоматизированное строительство базы. До того, как отправлять туда людей, нам понадобятся силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды, - подчеркнул Зубрин, основавший "Марсианское общество" в 1998 году в качестве площадки для научных форумов, обмена мнениями и лоббирования интересов изучения и освоения Марса.

Планы Маска по отправке на Марс миллиона землян уже к 2050 году, эксперт считает "амбициозными".

Но мы можем отправить к этому времени одну тысячу людей, они создадут индустриальные и сельскохозяйственные возможности на Марсе для того, чтобы была возможность поддерживать жизнедеятельность большего числа людей. Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100, - рассказал Зубрин.

Рассуждая о том, обойдется ли освоение Марса без человеческих жертв, эксперт отметил, что "всегда будет риск исследований, но ничего великого никогда не достигалось без храбрости".

Марс был приоритетным направлением НАСА в период работы администрации Барака Обамы, затем при Дональде Трампе был взят курс на возвращение человека на Луну, разработки ее ресурсов и создание окололунной станции для отработки технологий и возможностей для будущих полетов в далекий космос, в том числе на Марс. Новая администрация Джо Байдена пока не озвучила свои приоритеты в космическом пространстве.