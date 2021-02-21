Найден мертвым - появилось видео поисков мальчика в Байконыре

Появилось видео с места поисков двух пропавших мальчиков в Байконыре, сообщает zakon.kz.

Тело Ерхана Анаса было найдено в реке Сырдарье, протекающей в 200 метрах от здания спорткомплекса, где мальчики тренировались. Об этом сообщили волонтеры, участвующие в поисках.

Как он погиб, устанавят эксперты.

Продолжаются поиски восьмилетнего Нурали Оразбаева, который вместе с Ерханом Анасом утром пропал из поля зрения взрослых, выйдя из городского бассейна.

По данным прокуратуры комплекса "Байконур", возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на особом контроле.