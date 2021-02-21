На руководящие должности в МВД можно будет попасть только окончив новый факультет академии

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев посетил Алматинскую академию МВД имени М. Есбулатова. Визит главы ведомства был приурочен к открытию Факультета № 1 - подготовки руководящего состава и Факультета № 2 - подготовки среднего начальствующего состава органов внутренних дел, сообщает zakon.kz.

На встрече с профессорско-преподавательским составом Академии министр сделал заявление.

В рамках поручения Главы государства о подготовке и повышении уровня кадрового потенциала органов внутренних дел, все назначения на должности руководящего состава, начиная с начальников управлений полиции и их заместителей до начальников региональных департаментов полиции, а также включение кандидатов в президентский кадровый резерв, будут производиться только после прохождения обучения на указанных факультетах. министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев

По данным главы ведомства, первый заезд слушателей состоится уже 29 марта этого года.

В пул лекторов, которые будут проводить занятия, войдут руководители центрального аппарата МВД, ветераны ОВД, представители государственных органов, институтов гражданского общества, видные казахстанские и зарубежные ученые, общественные деятели.

Министру был презентован проект создания научно- исследовательского института в Академии для интеграции науки, образования и практической деятельности полиции, а также отделов международного сотрудничества, стратегического развития и проектного управления идеологической и имиджевой работы.

Все эти изменения проходят в рамках реформирования органов внутренних дел. Уделяя большое внимание развитию ведомственного образования, мы закладываем фундамент для подготовки кадров нового формата. Приоритетным направлением деятельности Алматинской академии станет подготовка высокопрофессиональных сотрудников, соответствующих современным требованиям. министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев