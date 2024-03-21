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Как не попасться на уловки мошенников: предупреждение от МВД

Как не попасться на уловки мошенников: предупреждение от МВД, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 09:21 Фото: unsplash
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 21 марта 2024 года, обратилось к гражданам с предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Если вам поступил звонок от неизвестного лица, пытающегося сомнительными предложениями или запугиванием заставить вас совершить какие-то действия, МВД рекомендует сразу прервать разговор.

Что делать, чтобы не попасться на уловки мошенников:

  • ни в коем случае не следовать так называемым "телефонным" инструкциям сомнительных лиц;
  • никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, CVV-коды банковских карт;
  • не стоит переходить по подозрительным ссылкам;
  • для установки приложений пользоваться только официальными источниками;
  • чаще проверять движение денег на своих счетах.


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Ранее сообщалось, что новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане – рассылки от якобы высокопоставленных государственных служащих. За разъяснением мы обратились в МВД РК. Подробности по ссылке.

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