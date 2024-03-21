Как не попасться на уловки мошенников: предупреждение от МВД

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 21 марта 2024 года, обратилось к гражданам с предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Если вам поступил звонок от неизвестного лица, пытающегося сомнительными предложениями или запугиванием заставить вас совершить какие-то действия, МВД рекомендует сразу прервать разговор.

Что делать, чтобы не попасться на уловки мошенников:

ни в коем случае не следовать так называемым "телефонным" инструкциям сомнительных лиц;

никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, CVV-коды банковских карт;

не стоит переходить по подозрительным ссылкам;

для установки приложений пользоваться только официальными источниками;

чаще проверять движение денег на своих счетах.





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Ранее сообщалось, что новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане – рассылки от якобы высокопоставленных государственных служащих. За разъяснением мы обратились в МВД РК. Подробности по ссылке.