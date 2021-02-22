Цена биткоина впервые в истории превысила $58 тыc.

22 февраля 2021, 06:01
Фото: ТАСС

Биткоин снова побил исторический рекорд. Стоимость криптовалюты впервые превысила 58 тысяч долларов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 01:54.

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 1,97%, до 58,1 тыс. долларов.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.


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