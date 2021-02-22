Вице-министры здравоохранения получили вторую дозу вакцины от коронавируса

22 февраля 2021, 09:07
Фото: пресс-служба Минздрава

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", передает корреспондент zakon.kz.

Прививки им сделали в городской поликлинике №6 Нур-Султана.

Перед введением вакцины медсестра спросила вице-министров о состоянии после первой прививки. Ерлан Киясов и Ажар Гиният ответили, что чувствуют себя хорошо.

Трое суток нельзя купаться. Не пугайтесь, может быть общее недомогание и слабость, но это нормальная реакция, - сказала медсестра.

Первую дозу вакцины они получили 1 февраля.

Напомним, вакцинация проводится в два этапа - вторую дозу получают на 21 день после первой.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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