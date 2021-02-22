В притоне Алматы "трудилась" судимая гражданка России

Очередной притон интим-услуг ликвидировали полицейские Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации ДП города, в Медеуском районе под видом массажного салона работал притон, оказывающий услуги интимного характера. Помимо массажных услуг, девушки, трудящиеся в заведении, оказывали дополнительные приватные услуги своим клиентам.

В притоне оперативники выявили 11 девушек легкого поведения. Среди девушек "трудились" и поданные соседних республик. Одна из задержанных 32-летняя гражданка России имеет судимость по ст.190 УК РК, – пояснил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

На всех "жриц любви" составлены протоколы административного взыскания. Также будет проверен владелец помещения, который предоставлял аренду для оказания интим–услуг.

Он будет привлечен к ответственности в соответствии законодательству РК, - добавили в ведомстве.