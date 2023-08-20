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В Чарынском каньоне спасли гражданку России

спасение Чарынский каньон Фото: ДЧС Алматинской области
Спасатели Алматинской области пришли на помощь гражданке России. Женщина скатилась с обрыва в Чарынском каньоне и не могла самостоятельно подняться, сообщает Zakon.kz.

Эвакуационные мероприятия начались 20 августа в 02:00 ночи.

"Силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области проводились работы по эвакуации со скалы гражданки России 1990 года рождения. Женщина скатилась с обрыва в Уйгурском районе в Чарынском каньоне (Красные скалы) на расстояние около 500 метров и не могла самостоятельно подняться", – пишут в ДЧС Алматинской области.

Как выяснилось, она приехала на каньон из Алматы с друзьями 19 августа около 18:00. Женщину спасли на следующий день в 07:17 утра сотрудники областного департамента по ЧС. 

Иностранка поблагодарила спасателей за оказанную помощь.


Ранее в горах Алматинской области всю ночь искали женщину с тремя детьми.

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